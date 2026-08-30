بعد رفضها محادثات الانضمام.. الاتحاد الأوروبي يصف أيسلندا بـ"الشريك القريب"

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنه يحترم تماماً خيار الشعب الآيسلندي بعد أن قال الناخبون "لا" لإعادة فتح مفاوضات الانضمام.

وأصدرت المفوضية الأوروبية رداً خافتاً بعد أن رفضت آيسلندا إعادة فتح مفاوضات الانضمام مع التكتل في استفتاء شهد منافسة محتدمة، وهو قرار يخاطر بإضعاف الزخم المتعلق بالتوسع، وفقا لشبكة يورو نيوز الأوروبية.

جاءت نتيجة التصويت بفارق ضئيل للغاية: حيث اختار 52.8% "لا" واختار 47.2% "نعم".

وقال متحدث باسم المفوضية في بيان قصير: "إن المفوضية الأوروبية تحيط علما بنتيجة الاستفتاء في آيسلندا".."إن المفوضية تحترم خيار الشعب الآيسلندي. وتظل آيسلندا شريكاً قريباً للاتحاد الأوروبي".

وفي الوقت نفسه، تبادل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الرسائل مع رئيسة وزراء آيسلندا كريسترون فروستادوتير، حيث "أعرب كلا القائدين عن رغبتهما في مواصلة تعزيز العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا"، وفقاً لمتحدث باسم كوستا.

وقال المتحدث: "أكد كوستا أن الاتحاد الأوروبي يحترم تماماً الخيار الديمقراطي للشعب الآيسلندي في استفتاء اليوم. وتظل آيسلندا واحدة من أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي وأكثرهم ثقة".

كانت فروستادوتير قد صرحت سابقاً بأنها ستتخلي عن مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي تماما لما تبقى من ولايتها إذا رفض الناخبون المقترح.

كان المسؤولون والدبلوماسيون في بروكسل يرون في آيسلندا مرشحاً من طراز رفيع كان بإمكانه إثبات خطأ المشككين في التوسع.. وكانت الدولة النوردية مضمونة تقريباً لتصبح طرفاً متصدراً، بالنظر إلى درجة تكاملها الواسعة مع التكتل.

وفي الفترة التي سبقت التصويت، حافظت المفوضية، التي تشرف على الانضمام، على مستوى منخفض من الظهور ولكنها ألمحت إلى نيتها إيجاد حلول "ابتكارية" مع آيسلندا لمعالجة ما كان ليكون أكثر قضيتين مثيرتين للجدل: المصايد السمكية والزراعة.

وعلى الرغم من أن آيسلندا تتمتع بفرصة واسعة للوصول إلى السوق الموحدة، إلا أن هذا الترتيب يستبعد السياسة المشتركة للمصايد السمكية والسياسة الزراعية المشتركة.

وتعد الجبل الأسود هي المتصدر حاليا، حيث أغلقت بشكل مؤقت 18 من أصل 33 فصلا من فصول الانضمام.. وتطمح البلاد إلى أن تصبح الدولة العضو الـ28 في عام 2028.