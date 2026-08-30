نقابة التمريض تناقش مع وزارة المالية زيادة بدل النوبتجية والسهر

استقبل أحمد كجوك وزير المالية، اليوم، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، على رأس وفد ضم وفاء الشاذلي، نقيب تمريض المنوفية، وأميمة صبحي نقيب تمريض الدقهلية، والدكتورة رحاب مرعي، نقيب تمريض البحيرة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع أعضاء هيئة التمريض والحقوق المالية والمهنية للعاملين بالقطاع الصحي.

وقالت الدكتورة كوثر محمود إن اللقاء تناول عددًا من الملفات المهمة التي تستهدف تحسين أوضاع أعضاء هيئة التمريض، وفي مقدمتها زيادة بدل النوبتجية والسهر، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والجهود التي يبذلونها، خاصة في ظل طبيعة العمل التمريضي التي تتطلب التواجد على مدار الساعة داخل المنشآت الصحية.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن اللقاء ناقش تمويل الدرجات المالية للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والتى سجلتهم النقابة تحت مسمي «استشاري أول» و«استشاري ثانٍ»، وفقًا لأحكام القانون (رقم 14) لسنة 2014، للحاصلين على الدراسات العليا، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات التمريضية المؤهلة علميًا داخل المنظومة الصحية.

زيادة بدل النوبتجية والسهر

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن اللقاء تناول أيضًا صرف حافز القيادة لمديرات التمريض على مستوى المديريات والهيئات، أسوة بمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، تقديرًا للدور القيادي والإداري الذي تقوم به قيادات التمريض.

كما ناقش اللقاء أحقية رئيسات التمريض بالوحدات والمراكز الصحية في حافز الإشراف، والذي لم يتم تفعيله منذ تطبيق قانون (رقم 14) لسنة 2014، بما يحقق العدالة في الحوافز ويقدر المسؤوليات الإشرافية التي تتحملها قيادات التمريض.

وبدوره أكد وزير المالية، على وجود تعاون جاد بين وزارتي الصحة والمالية بهدف تحسين أوضاع الفريق الصحي، وعلى رأسهم أعضاء هيئة التمريض، تقديرًا لما يقدمونه من جهود متواصلة لخدمة المواطنين ودعم المنظومة الصحية.

وقال إنه تم الاتفاق على التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستكمال إجراءات تمويل الدرجات المالية للحاصلين على الدراسات العليا، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر التمريضية المؤهلة علميًا.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود أن اللقاء تناول أهمية ربط الحوافز بجودة الأداء والتقييم المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقلت الدكتورة كوثر محمود تقدير وزير المالية لأعضاء هيئة التمريض بإعتبارهم أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الصحية، لما يقدمونه من عطاء متواصل وجهد مستمر في مختلف مواقع العمل.

وتقدمت الدكتورة كوثر محمود بخالص الشكر والتقدير أحمد كجوك، وزير المالية، على حفاوة الاستقبال وتفهمه لمطالب النقابة، وما أبداه من اهتمام جاد بملفات أعضاء هيئة التمريض وحرصه على دعم جهود تحسين أوضاعهم المالية والمهنية.

كما تقدمت نقيب بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر لمنظومة التمريض في مصر، وحرصه على الارتقاء بأوضاع أعضاء هيئة التمريض وتعزيز دورهم داخل المنظومة الصحية.