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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال المرحلة الأولى من الموجة 30 لإزالة التعديات

ازاله مخالفات
ازاله مخالفات
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الأجهزة التنفيذية لانطلاق المرحلة الأولى من الموجة 30 لإزالة المخالفات.

وشدد على ضرورة تحقيق المستهدفات الكاملة للموجة الحالية، وأوضح أن الموجة تشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ  على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

و أوضح  محمد جلال مدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، والاستاذ أحمد رمزي  وحدة الازالات بالمحافظة، أن اجمالى ما تم تنفيذه من قرارات إزالة تعديات ومخالفات البناء خلال المرحلة الأولى من الموجة 30 اليوم، بلغ 38 قرارا شملت، 22 حالة تعدي، منهم 9 حالات ولاية المحافظة، 10 حالات ولاية الموارد المائية، حالتين أملاك دولة ولاية الأوقاف، حالة أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، 16 حالة إزالة متغيرات مكانية غير قانونية بمراكز ميت غمر، السنبلاوين، بلقاس، شربين، المنزلة.

الدقهلية مبانى محافظ املاك الدوله

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