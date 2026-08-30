أول رد فعل.. المتهمان بالاعتداء على والدتهما يستأنفان على حكم حبسهما

تقدم المتهمان بالاعتداء على والدتهما في السيدة زينب بالاستئناف على الحكم الصادر اليوم من المحكمة بحبسهما سنة و6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما.

من جانبها، عاقبت محكمة جنح القاهرة، الشقيقين المتهمين بالتعدى على والدتهما بالسب والضرب داخل مسكن الأسرة بمنطقة السيدة زينب بالحبس سنة و6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما، فى أسرع حكم قضائى حيث لم يمر على الواقعة سوى 3 أيام.

تم إيداعهما قفص المحكمة لبدء أولى جلسات محاكمتهما، وبسؤالهما أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما من ممارسة البلطجة وفرض السيطرة والضرب العمدى بتقرير طبى أقل من 21 يوما والسب والقذف لوالدتهما، بعد أن أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة المتهمين إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، ولم يمر سوى يوم واحد على الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، حيث تمكنت من تحديد السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، المتداول بالاعتداء عليها وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبسؤالها، أفادت بتضررها من نجليها، مؤكدة أنهما تعديا عليها بالسب والضرب يوم 27 من الشهر الجارى، أثناء وجودهما داخل المنزل، بسبب رفضها إعطاءهما مبالغ مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما نجلا السيدة، ويعمل أحدهما جزارًا، بينما لم تحدد الأجهزة الأمنية طبيعة عمل شقيقه، وكلاهما مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات وأقوال والدتهما، مؤكدين أن الخلاف نشب بسبب رفضها إعطاءهما مبالغ مالية.