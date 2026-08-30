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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احم حسابك على واتساب قبل فوات الأوان.. تحديثات أمنية جديدة تحصنه من الاختراق

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلن تطبيق واتساب أن أكثر من مليار مستخدم أصبحوا يعتمدون على تقنية مفاتيح المرور Passkeys، لتسجيل الدخول مجددا إلى حساباتهم، في واحدة من أكبر عمليات تبني تقنيات المصادقة دون كلمات مرور حتى الآن.

وكشف واتساب بالتزامن عن تحديثين أمنيين آخرين، هما تعزيز طريقة التحقق بخطوتين، وإضافة معلومات أكثر عن المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، في محاولة لمنح المستخدمين وسائل إضافية للحماية من محاولات الاحتيال والاستيلاء على الحسابات.

وتشير تقديرات تحالف FIDO إلى وجود نحو 5 مليارات مفتاح مرور قيد الاستخدام حول العالم، فيما فعل نحو 75% من المستهلكين مفتاح مرور على حساب واحد على الأقل، ما يعكس الانتشار المتزايد لهذه التقنية.

3 تغييرات أمنية جديدة في واتساب

بدأ دعم مفاتيح المرور في واتساب على أجهزة أندرويد، قبل أن يصل لاحقًا إلى أجهزة آيفون، لكن التطبيق أصبح الآن يدعم تسجيل أكثر من مفتاح مرور للحساب الواحد.

وبذلك، يمكن للمستخدم الذي يتنقل بين هاتف أندرويد وآيفون، أو يستخدم الجهازين معا، تسجيل مفتاح مرور على كل جهاز بدلا من الاعتماد على وسيلة واحدة للمصادقة.

كما يجري تحديث نظام التحقق بخطوتين، الذي كان يعتمد على رمز PIN مكون من 6 أرقام، ليتيح استخدام كلمة مرور أطول تتكون من حروف وأرقام ويمكن أن تتضمن رموزا خاصة، ما يجعل تخمينها أو كسرها عبر المحاولات المتكررة أكثر صعوبة.

وعلى أجهزة أندرويد، بدأ واتساب أيضا في عرض معلومات إضافية حول المكالمات الواردة من أرقام غير محفوظة في جهات الاتصال، بما في ذلك ما إذا كان الرقم صادرا من دولة أخرى، وما إذا كان المستخدم والمتصل يشتركان في أي مجموعات على واتساب.

وقد تبدو هذه الإضافة بسيطة، لكنها تمنح المستخدم معلومات إضافية تساعده على تقييم المكالمة قبل الرد، خصوصا أن المحتالين يعتمدون أحيانا على عنصر الاستعجال لدفع الضحية إلى التصرف بسرعة.

مفاتيح المرور

كيف تحمي مفاتيح المرور حسابك؟

تتميز مفاتيح المرور بمقاومتها لمحاولات التصيد الاحتيالي، لأنها لا تتطلب من المستخدم إدخال كلمة مرور أو رمز يصل عبر رسالة SMS في موقع إلكتروني قد يكون مزيفا.

وبدلا من ذلك، يتم تخزين مفتاح المرور على الجهاز أو في مدير بيانات الاعتماد، ولا يمكن استخدامه إلا بعد التحقق من هوية المستخدم من خلال بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز قفل الشاشة.

وتوفر هذه التقنية أيضا ميزة مهمة في المناطق التي تعاني من مشكلات في وصول رموز التحقق لمرة واحدة عبر الرسائل النصية، وهو ما قد يساعد في تفسير سرعة انتشارها بين مستخدمي واتساب.

كلمة مرور أقوى للتحقق بخطوتين

يسد تحديث نظام التحقق بخطوتين ثغرة أمنية مهمة، بعدما كانت بعض الحسابات تعتمد على رموز PIN بسيطة وسهلة التخمين، مثل (123456)، أو تستخدم الرموز نفسها في أكثر من حساب.

أما كلمات المرور الأطول التي تجمع بين الحروف والأرقام والرموز الخاصة، فترفع مستوى الحماية أمام محاولات الاستيلاء على الحساب، حتى في حال تمكن المهاجم بطريقة ما من الحصول على رمز التحقق لمرة واحدة.

كما تمنح ميزة معلومات المتصل الجديدة مستخدمي أندرويد فرصة أفضل لتقييم مدى موثوقية المكالمات الواردة من أرقام مجهولة قبل الرد عليها.

ماذا يجب على مستخدمي واتساب فعله؟

يمكن للمستخدمين تفعيل مفاتيح المرور من خلال الدخول إلى الإعدادات > الحساب > مفاتيح المرور Passkeys، ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الجهاز.

وإذا كان المستخدم يستعمل هاتف أندرويد وآيفون معا، فمن الأفضل إضافة مفتاح مرور على الجهاز الثاني أيضا، للاستفادة من المصادقة دون كلمة مرور على كلا الجهازين.

أما المستخدمون الذين ما زالوا يعتمدون على رمز PIN المكون من 6 أرقام للتحقق بخطوتين، فينصح بترقيته إلى صيغة كلمة المرور الجديدة بمجرد توفرها، خاصة إذا كان الرمز الحالي سهل التخمين.

ويمكن الوصول إلى إعدادات التحقق بخطوتين من خلال إعدادات واتساب، ثم اختيار التحقق بخطوتين وتغيير رمز PIN عند ظهور خيار الترقية.

كما ينصح بإضافة بريد إلكتروني لاسترداد الحساب ضمن إعدادات التحقق بخطوتين، إذ يمثل وسيلة أساسية لإعادة تعيين كلمة المرور في حال نسيانها.

وبالنسبة لمستخدمي أندرويد، ستظهر معلومات المتصل الإضافية تلقائيا على الأجهزة المدعومة، ما يتيح لهم معرفة مزيد من التفاصيل قبل الرد على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

ولا يتم تفعيل مفاتيح المرور أو نظام التحقق بخطوتين المحسن بشكل إجباري أو بأثر رجعي، ما يعني أن الحسابات التي لا تزال تستخدم رمز PIN القديم أو لم تفعل مفاتيح المرور ستظل على إعداداتها الحالية إلى أن يقرر أصحابها إجراء التحديث.

حماية واتساب مفاتيح المرور مفاتيح مرور واتساب

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