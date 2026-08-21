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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تستخدم واتساب على شاشة سيارتك بدون لمس الهاتف؟.. إليك الطريقة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

وسع تطبيق واتساب نطاق استخدامه على مختلف الأجهزة، مع مجموعة من المزايا الجديدة التي تمنح المستخدمين مرونة أكبر في التعامل مع الحساب والرسائل. 

وتشمل التحديثات الجديدة إمكانية إعداد واتساب مباشرة على أجهزة آيباد باستخدام رقم هاتف يستقبل رمز التحقق، إلى جانب تعزيز التكامل مع Apple CarPlay وAndroid Auto، بما يتيح الاستماع إلى الرسائل والرد عليها، والاطلاع على سجل المكالمات والوصول إلى جهات الاتصال المفضلة. 

كما أضاف واتساب إمكانية فتح ملفات PDF مباشرة وإجراء تعديلات بسيطة عليها عبر تطبيقات الويب وسطح المكتب.

خطوات تشغيل واتساب على شاشة السيارة

وفقا لتقرير نشره موقع TechCrunch، أتاح واتساب مجموعة من وظائفه على أجهزة مختلفة، ومن أبرزها إمكانية إعداد الحساب مباشرة على الآيباد، إلى جانب مزايا جديدة للسيارات وملفات PDF.

1. إعداد واتساب مباشرة على الآيباد:
 

- نزل تطبيق واتساب على جهاز آيباد.
- افتح التطبيق وابدأ عملية تسجيل الحساب.
- أدخل رقم هاتف قادرا على استقبال رمز التحقق.
- أدخل رمز التحقق الذي يصلك على الرقم.
- بعد اكتمال التسجيل، يمكنك استخدام حساب واتساب على الآيباد بشكل مستقل.
 

واتساب على كار بلاي

2. استخدام واتساب مع كار بلاي:


- اربط هاتف آيفون بنظام كار بلاي في السيارة.
- افتح واتساب من واجهة CarPlay.
- استمع إلى رسائل واتساب الواردة دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.
- استخدم الأوامر الصوتية للرد على الرسائل.
- راجع سجل المكالمات من خلال النظام.
- يمكنك أيضا الوصول إلى جهات الاتصال المفضلة لإجراء المكالمات بسهولة أكبر.
 

3. استخدام واتساب مع أندرويد أوتو:


- اربط هاتف أندرويد بنظام أندرويد أوتو.
- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من واتساب.
- فعل إشعارات واتساب على الهاتف.
- اسمح لـأندرويد أوتو بعرض الإشعارات وقراءتها باستخدام الأوامر الصوتية.
- استمع إلى الرسائل الواردة أثناء القيادة.
- استخدم الأوامر الصوتية للرد على الرسائل.
- استفد من وظائف الاتصال التي يتيحها واتساب عبر نظام السيارة.

واتساب في السيارة واتساب أندرويد أوتو واتساب كار بلاي

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