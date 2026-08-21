أزمة بيزيرا تتصاعد.. الزمالك يعلن موقفه ويهدد بإجراءات لحفظ حقوقه

كشف الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، موقف إدارة القلعة البيضاء من الأنباء المتداولة بشأن سفر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى دبي تمهيدًا للانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وقال المصدر: «لا نعلم أي شيء عن الكلام المتداول بشأن سفر خوان بيزيرا إلى دبي، وموقفنا قانوني تجاه اللاعب، وفي الوقت نفسه نثق أن نادي شباب أهلي دبي لن يتفاوض مع لاعب على ذمة نادٍ آخر دون علمنا».

وأضاف: «سنتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي»، مؤكدًا تمسك الزمالك بموقفه تجاه اللاعب وعدم وجود أي موافقة رسمية على رحيله.

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا للرد على الأنباء التي تحدثت عن موافقة الإدارة على انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وأكد النادي أنه لم يمنح اللاعب أي موافقة للانتقال إلى أي نادٍ آخر، مشددًا على أنه لا يعلم شيئًا عما تردد خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية سفر اللاعب إلى الإمارات للتعاقد مع أحد الأندية هناك.

وشدد الزمالك على تمسكه بموقفه الرسمي المعلن منذ انقطاع بيزيرا عن التدريبات مطلع الشهر الجاري، مؤكدًا عدم التهاون في حقوق النادي، وضرورة عودة اللاعب إلى صفوف الفريق والانتظام في التدريبات.

وأوضح النادي أن عقد بيزيرا ممتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مؤكدًا عدم التراجع عن موقفه بشأن استمرار اللاعب مع الفريق.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز أمام الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

بطولات الزمالك في الموسم الجديد

ويشارك الزمالك خلال الموسم الجديد في عدد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا.