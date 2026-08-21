موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، بمواجهة قوية أمام منتخب أنجولا، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية.



ويستضيف الفراعنة منتخب أنجولا يوم 25 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات.



ويسعى المنتخب المصري لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط، خاصة أن مواجهة أنجولا تعد من أبرز مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي مالاوي وجنوب السودان.



مواجهة جنوب السودان في جوبا

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية أمام جنوب السودان يوم 29 سبتمبر المقبل، في مدينة جوبا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



وتأتي المباراة بعد أربعة أيام فقط من مواجهة أنجولا، وهو ما يمثل تحديًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لخوض المباراتين في فترة زمنية قصيرة.

وفي إطار استعداداته، يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر عن خوض مباراة ودية خلال المعسكر المقبل، حيث يعمل مسؤولو المنتخب على إنهاء الترتيبات الخاصة بالمواجهة خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل بداية مشوار التصفيات.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بالتصفيات إلى جانب أنجولا ومالاوي وجنوب السودان، حيث يطمح الفراعنة إلى حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 ومواصلة حضورهم في البطولة القارية.