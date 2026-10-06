رفع عداد الكهرباء لهذا السبب

تتزايد أهمية الالتزام بضوابط استخدام عدادات الكهرباء الكودية مسبقة الدفع مع استمرار شركات توزيع الكهرباء في متابعة أنظمة التغذية والتأكد من سلامة العدادات والتوصيلات الكهربائية.

وتؤكد شركات التوزيع أن أي تعديل في العداد أو التوصيلات أو الأحمال يجب أن يتم من خلال الشركة المختصة وبعد الحصول على الموافقات والإجراءات اللازمة.

حالات رفع عداد الكهرباء

وتنفذ فرق التفتيش ومأمورو الضبطية القضائية حملات دورية لمراجعة العدادات والتوصيلات والتعامل مع أي مخالفات قد تؤثر على دقة تسجيل استهلاك الكهرباء أو تعرض الشبكة والمشتركين لمخاطر فنية وقانونية.

حالات رفع عداد الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية

توجد مجموعة من الحالات التي قد تستوجب رفع عداد الكهرباء أو اتخاذ إجراءات مالية وقانونية بحق المشترك وفقا للقواعد المنظمة لخدمة الكهرباء، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي.

عدم سداد المستحقات المالية

قد يتعرض المشترك للإجراءات المقررة في حالة الامتناع عن سداد المستحقات المالية أو التأخر عن سداد المطالبات المستحقة خلال المدة المحددة بعد إخطار المشترك وفقا للقواعد المنظمة.

العبث بأختام عداد الكهرباء

يعد فض أو إتلاف أختام العداد أو إجراء أي تعديل متعمد في أجهزة القياس من المخالفات التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. خاصة إذا ترتب على ذلك تسجيل استهلاك للكهرباء بصورة غير صحيحة.

حالات رفع عداد الكهرباء

سرقة التيار الكهربائي

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة ومن بينها إجراء توصيلات مباشرة تتجاوز العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك بما يؤدي إلى استخدام التيار دون تسجيله بصورة سليمة.

تغيير استخدام الوحدة

يجب استخدام الكهرباء وفقا للغرض المحدد في عقد توريد التيار. ويشمل ذلك عدم تحويل الوحدة من الاستخدام السكني إلى نشاط تجاري أو أي نشاط آخر دون إخطار شركة توزيع الكهرباء والحصول على الموافقات المطلوبة.

توصيل الكهرباء إلى وحدات أخرى

يحظر إمداد وحدات أخرى مملوكة للمشترك أو للغير بالتيار الكهربائي المسجل على العداد دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من شركة توزيع الكهرباء المختصة.

زيادة الأحمال المتعاقد عليها

تشغيل أجهزة وأحمال كهربائية تتجاوز القدرات المحددة في التعاقد قد يعرض المشترك لاتخاذ الإجراءات المقررة. كما يمكن أن تؤدي الأحمال الزائدة إلى مشكلات فنية تؤثر على كفاءة الشبكة وسلامة التوصيلات.

منع موظفي شركة الكهرباء من المعاينة

يجب تمكين العاملين المختصين بشركات توزيع الكهرباء من دخول العقار عند الحاجة لإجراء المعاينات أو فحص العداد أو تسجيل القراءات أو تنفيذ أعمال الصيانة والفحص وفقا للإجراءات المنظمة.

وقد يؤدي رفض تمكين العاملين المختصين من أداء مهامهم إلى اتخاذ الإجراءات المقررة وفقا لطبيعة الحالة والقواعد المنظمة للخدمة.

إزالة العقار أو تغيير معالمه

في حالة إزالة المبنى المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية عليه يجب تسوية المديونيات وإنهاء الإجراءات الحسابية والتعاقدية المتعلقة بالعداد قبل اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنهاء الخدمة.

وفي حال صدور قرار رسمي بإزالة المبنى يمكن اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع العداد وإنهاء التغذية الكهربائية وفقا للقواعد والقرارات المنظمة.

حالات رفع عداد الكهرباء

ضوابط التعامل مع عدادات الكهرباء الكودية

وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على سلامة منظومة الكهرباء وضمان تسجيل الاستهلاك بصورة دقيقة ومنع التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات وأجهزة القياس.

وتشدد شركات توزيع الكهرباء على ضرورة عدم التعامل مع العداد أو التوصيلات بشكل فردي وعدم إجراء أي تعديلات على الأحمال أو مصادر التغذية إلا من خلال الشركة المختصة وبعد استكمال الموافقات المطلوبة.

ويفضل للمشترك الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها قبل إجراء أي تغيير في العداد أو التوصيلات أو طبيعة استخدام الوحدة لتجنب الوقوع في مخالفات قد يترتب عليها رفع العداد أو توقيع مطالبات مالية أو اتخاذ إجراءات قانونية.