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وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الشروق ويتابع التشغيل وتأمين التغذية ومعايير الأمن والسلامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الشروق ويتابع التشغيل وتأمين التغذية ومعايير الأمن والسلامة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

 واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والانتاج، وقام بزيارة ميدانية إلى إدارة شبكات كهرباء مدينة الشروق، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق العمل خلال فصل الصيف فى ضوء التنسيق بين قطاعي نقل الكهرباء، والتوزيع خلال العام الماضى، وانعكاس ذلك على تحسين معدلات الاداء والتشغيل.

تفقد الدكتور محمود عصمت، القطاعات المختلفة داخل الإدارة، بما فى ذلك مركز الخدمة ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية ومركز  البيانات ومعايرة العدادات، واستمع من مسئولي الإدارة والأطقم العاملة بحضور المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى شرحا تفصيليا حول الالتزام بمعايير تقديم الخدمات والتواصل مع المشتركين فى إطار خطة العمل ومعايير الجودة وإجراء القياسات اللازمة لمعرفة مدى رضاء المشترك عن الخدمة المقدمة له، ومعدلات تركيب العدادات الكودية، وتأثير ذلك على مؤشرات الطاقة الكهربائية المباعة والمشتراة، وراجع الدكتور عصمت مدى انعكاس الإجراءات التى تمت بالتنسيق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء على تحسين جودة الخدمة واستقرار التغذية الكهربائية فى ضوء ملاحظات الصيف قبل الماضى وكذلك الاستعدادات الجارية والمراجعة الشاملة لمكونات الشبكة الكهربائية قبل فصل الشتاء.

ناقش الدكتور عصمت، مع العاملين أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له، وتأمينه ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل، وتناول الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش، ومحاضر الضبطيات والمخالفات، وجه الدكتور عصمت بالانتهاء من مراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات فى نطاق مدينة الشروق وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية.

أكد الدكتور محمود عصمت الحرص على المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع العاملين، موضحا العمل على تقديم خدمة كهربائية تليق وحجم الإنفاق الذى حظى به قطاع الكهرباء على مدار السنوات الإثني عشر الماضية، مشيرا إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك واستمرار تنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ مراجعة مكونات الشبكة الكهربائية، لاسيما أعمدة الإنارة العامة ولوحات الاعلانات وغيرها بصفة دورية ومستمرة، مضيفا أهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، مشيرا إلى استمرار الزيارات الميدانية والتواجد فى كافة المواقع خاصة التى لها علاقة بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء، موجها بمراجعة وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة، وتحقيق التشغيل الإقتصادى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة القناة لتوزيع الكهرباء

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