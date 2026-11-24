في خطوة نادرة تشمل سيارة توقف إنتاجها في مصنع سوزوكا باليابان منذ أغسطس 2009، أعلنت شركة «هوندا» الأمريكية عن إطلاق حملة استدعاء للسلامة تشمل 16,387 نسخة من أيقونتها الرياضية المكشوفة «هوندا S2000» (Honda S2000) في الولايات المتحدة، وذلك بسبب احتمال انفصال وصلة شفة مضخة الوقود وتسرب البنزين.

وتحمل الحملة الرقم المرجعي (26V749) لدى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، حيث قدم الملف الرسمي في 12 نوفمبر 2026، وتغطي طرازات الجيل المحدث (AP2) لموديلَي عامي 2004 و2005 المصنعة خلال الفترة من 14 أبريل 2003 وحتى 21 سبتمبر 2005.

تفاصيل العيب التصنيعي في وصلة الوقود لسيارة «هوندا S2000»

أوضحت «هوندا» في تقريرها الفني أن الخلل يعود إلى تصنيع نحو 67 وحدة بديلة من وصلات شفة الوقود دون وضع مادة اللحام بالنحاس عند نقطة اتصال الوصلة بالشفة؛ مِمَّا يجعل التثبيت بالضغط عرضة للارتخاء والانفصال مع مرور الوقت.

ورغم أن الشركة تقدر أن نسبة السيارات التي تحمل هذا العيب فعليًا تقل عن 1% من إجمالي القائمة المستدعاة، فإن انفصال هذه الوصلة قد يؤدي إلى تسرب الوقود وانخفاض ضغطه، وهو ما يسبب ضعف التسارع أو توقف المحرك فجأة أثناء القيادة أو تعذر إعادة تشغيله، مِمَّا يرفع خطر وقوع حوادث تصادم أو إصابات.

بلاغ يكشف الكارثة في سيارات هوندا

تعود بداية اكتشاف المشكلة إلى بلاغ تلقّته الشركة في نوفمبر 2025 حول ضعف في الأداء نتيجة ارتخاء هذه الوصلة، لتجري بعدها اختبارات هندسية موسعة حتى مايو 2026 وتطور آلية فحص لتحديد القطع غير الملحومة في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ «هوندا» إرسال خطابات الإخطار الرسمية للملاك المتأثرين اعتبارًا من 4 يناير 2027، على أن يتولى الوكلاء المعتمدون فحص مجموعة وصلة شفة الوقود واستبدالها مجانًا بوحدة جديدة مزودة بمادة اللحام المطلوبة لضمان إحكام التثبيت ومنع أي تسرب مستقبلي.