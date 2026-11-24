تواصل كي جي ام الكورية الجنوبية طرح سياراتها في السوق السعودي ضمن فئات متعددة، من بينها ريكستون 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

أبعاد كي جي ام ريكستون

تأتي ريكستون بهيكل كبير نسبياً، إذ يبلغ طولها 4,850 مم، وعرضها 1,960 مم، وارتفاعها 1,825 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2,865 مم، ويبلغ وزنها دون ركاب نحو 2,010 كجم.

وتضم التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي والضبط، ومزودة بمؤشرات انعطاف وخاصية التدفئة.

كي جي ام ريكستون

محرك بنزين تيربو بقوة 225 حصاناً

تعتمد كي جي ام ريكستون 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني، ويولد قوة تبلغ 225 حصاناً، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

كي جي ام ريكستون

تجهيزات كي جي ام ريكستون

تحتوي كي جي ام ريكستون على شاشة مركزية قياس 12.3 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات المتوافقة.

كما تأتي السيارة بعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحات تهوية مخصصة للصفين الثاني والثالث لتوزيع الهواء داخل المقصورة.

كي جي ام ريكستون

أنظمة السلامة ومساعدة السائق

تضم السيارة مجموعة من أنظمة الحماية والتحكم، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت السرعة والوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي في الفئة المحددة بالمواصفات، حساسات ركن، كاميرا.

سعر كي جي ام ريكستون 2026 في السعودية

تبدأ أسعار كي جي ام ريكستون 2026 في السوق السعودي من 127,185 ريالاً سعودياً.