تأتي سيارة جينيسيس G80 موديل 2027 ضمن أبرز الطرازات الفاخرة التي تقدمها العلامة الكورية عالميًا، حيث تنتمي إلى فئة سيارات السيدان كبيرة الحجم، وتعتمد على مجموعة من التجهيزات الفارهة.

أبعاد جينيسيس G80

تعتمد جينيسيس G80 الجديدة على هيكل بطول 4,995 مم، وعرض يبلغ 1,925 مم، وارتفاع يصل إلى 1,465 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,010 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,850 كجم.

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب سقف بانوراما، كما تعتمد على عجلات ألومنيوم بقياس 19 بوصة، وتضم التجهيزات مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي والضبط، مع خاصية التدفئة.

جينيسيس G80

محرك تيربو بقوة 304 أحصنة

تستمد جينيسيس G80 موديل 2027 قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر مزود بشاحن تيربو، وينتج المحرك قوة تصل إلى 304 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 422 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال نظام الدفع RWD.

أبرز تجهيزات جينيسيس G80

تأتي مقاعد جينيسيس G80 بفرش من جلد النابا، مع إمكانية التحكم الكهربائي في وضعيات مقعد السائق والراكب الأمامي، إلى جانب ذاكرة لحفظ إعدادات الجلوس، وتدعم المقاعد الأمامية وظائف التدفئة والتبريد.

جينيسيس G80

ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع تجهيزات إضاءة محيطية داخل المقصورة، وتضم لوحة القيادة شاشة بانورامية بقياس 27 بوصة تجمع بين عرض بيانات العدادات الرقمية ووظائف المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة ثانوية، وتدعم منظومة الاتصال تشغيل تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto.

جينيسيس G80

وتتضمن تجهيزات الترفيه نظامًا صوتيًا من Bang & Olufsen يضم 18 سماعة، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، بالإضافة إلى باقة من تقنيات الحماية تتضمن منظومة والوسائد الهوائية، وحساسات الحركة، إلى جانب أنظمة المكابح المتطورة.