تأتي تويوتا تاكوما موديل 2027 ضمن فئة شاحنات البيك أب متوسطة الحجم المقدمة عالميًا، وهي إحدى السيارات اليابانية التي تجمع بين طبيعة الاستخدام الرياضي والقيادة على الطرق الوعرة.

محرك تويوتا تاكوما 2027

تعتمد تويوتا تاكوما 2027 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، يولد قوة تبلغ 278 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 430 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

تويوتا تاكوما

كما تعتمد السيارة على محرك بنزين بالسعة نفسها مكون من 4 أسطوانات، مدعوم بنظام هجين خفيف MHEV، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 326 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 630 نيوتن متر، ويعمل هذا المحرك أيضًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

أبعاد تويوتا تاكوما 2027

تنتمي السيارة إلى فئة البيك أب متوسطة الحجم، ويبلغ طولها 5,410 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,956 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,880 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,350 مم، إلى جانب إضاءة LED، وعجلات ألمنيوم بقياس 18 بوصة، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا.

تويوتا تاكوما

تجهيزات تويوتا تاكوما 2027

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد وتقنية التحكم في أوضاع الجلوس كهربائيًا، كما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة.

وتعتمد السيارة على شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

تويوتا تاكوما

وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا يضم 10 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، فضلًا عن الإضاءة الداخلية المحيطية، وباقة من تقنيات الحماية، ومستشعرات الحركة.