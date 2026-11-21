تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق ديرب السوق – صافور، بطول 5 كم ومتوسط عرض 7 أمتار، وبتكلفة 40 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد؛ لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال المواطنين والسيارات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جهته، أوضح المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بطول 3.5 كم من إجمالي 5 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 70%، مؤكدًا تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من باقي الأعمال، وفقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لدخول الطريق الخدمة وتحقيق السيولة المرورية وتوفير طرق آمنة وممهدة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة المحاور المرورية على قائمة أولوياتها، بما ينعكس على تيسير حركة المواطنين ودعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتحقيق الاستفادة المرجوة من تلك المشروعات، ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.