أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف برامج التوعية المجتمعية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتعريف المواطنين بأهمية استخدام القطع الموفرة للمياه، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت خلال شهر أكثر من (١٠٠٠) نشاط توعوي وندوة وحملة ميدانية بمختلف مراكز المحافظة، استهدفت توعية (٢٥٠ ألف) مواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واستخدام القطع الموفرة التي تسهم في خفض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى (٥٠٪)، فضلًا عن التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة.

وأضاف أن الأنشطة تضمنت تنفيذ (٧٨٠) نشاطًا توعويًا داخل (١٥٠) مدرسة، استهدفت توعية (٥٥ ألف) طالب، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات تنقية مياه الشرب، وتنفيذ (٦) ندوات توعوية بكليات جامعة الزقازيق والأزهر الشريف استفاد منها (٢٥٠٠) طالب، فضلًا عن عقد (٣٠) ندوة بالمساجد لتوعية المواطنين عقب أداء الصلوات بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

كما شملت الأنشطة تنفيذ (٢٥٠) نشاطًا توعويًا وندوة بالمصالح الحكومية والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع مجالس المدن، بالإضافة إلى تنظيم حملات طرق أبواب وزيارات ميدانية بالأسواق والمحال التجارية، وتوعية ربات المنازل، استهدفت توعية (٥٠ ألف) مواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الموفرة.

وأكد رئيس الشركة استمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتشجيع المواطنين على استخدام القطع الموفرة، حفاظًا على الموارد المائية وضمان استدامتها.