أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بإعمار بيوت الله عز، باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الصيانة والتطوير يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مادياً وروحانياً وفكرياً، مشيراً إلى أنه تم أمس افتتاح مسجدين بتكلفة تقديرية تجاوزت ٤ مليون و٣٠٠ ألف جنيه بالمحافظة شملت صيانة وتطوير مسجد الرحمة بقرية العلوية بمركز الزقازيق بتكلفة تقديرية ٣٠٠ ألف جنيه وإحلال وتجديد مسجد النقرتي بحي الجنادوة بمدينة القرين بتكلفة تقديرية ٤ مليون جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدا أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء فقط بل تمتد لتشمل نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح في المجتمع.