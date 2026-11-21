أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أنه في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة البنية التحتية، تواصل رئاسة مركز ومدينة كفر صقر تنفيذ خطة تطوير منظومة الإنارة العامة ورفع كفاءتها بمختلف الطرق والمناطق.

وأضاف أنه تشهد منطقة طريق مصرف صان أعمال زراعة وتركيب أعمدة إنارة جديدة ، استكمالًا للأعمدة التي سبق تنفيذها بداية من كوبري إدريس علي في اتجاه قرية أبو رجب، وذلك بتعليمات الدكتور أحمد المقدم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

وأشار إلى أنه تُنفذ الأعمال تحت إشراف المهندسة نوال صلاح إبراهيم رئيس قسم الكهرباء برئاسة المركز، حيث تتضمن تركيب أعمدة إنارة حديثة من نوع «إنكوستيل» المجلفنة والمسلوبة بارتفاع 9 أمتار، وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب تزويدها بكشافات ليد حديثة بقدرة 150 وات، بما يساهم في توفير إضاءة قوية وتحسين مستوى الرؤية على الطريق.

وأكد الدكتور أحمد المقدم ، على استمرار تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمختلف أنحاء المركز، وفقًا للخطة الاستثمارية المعتمدة، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي ويعزز عوامل السلامة والأمان على الطرق.