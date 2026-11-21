أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن دعم صغار المزارعين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم يأتيان في مقدمة أولويات المحافظة للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية التوسع في المبادرات التي تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية بأسعار مخفضة وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، استمرار تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لدعم صغار المزارعين، والتي تستهدف توفير تقاوي محصول القمح بنصف الثمن من خلال المراكز والجمعيات الزراعية التابعة لها بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم صغار المزارعين وتشجيعهم على زراعة محصول القمح.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن المبادرة تتضمن أيضاً تقديم خدمات الميكنة الزراعية المدعمة بنسبة 50% للمزارعين أصحاب الحيازات الأقل من فدانين باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضي، وتشمل أعمال الحرث السطحي والحرث العميق والتسوية بالليزر والتسطير بهدف تخفيف تكاليف العمليات الزراعية وتيسير تنفيذها لصغار المزارعين.

في سياق متصل، تواصل مديرية الزراعة بالشرقية التوسع في زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، حيث تمت زراعتها بمركز الحسينية بهدف تشجيع المزارعين على التعرف على أساليب زراعة القمح الحديثة والاستفادة من الممارسات الزراعية السليمة كما شهد مركز ههيا زراعة الحقول الإرشادية باستخدام السطارة ضمن مشروع كافي بهدف تعريف المزارعين بأهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة وتشجيعهم على تطبيقها في زراعة المحصول.