حذر الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، من تداعيات استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد العالمي مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن حالة عدم اليقين بشأن احتمالات الحرب أو التوصل إلى السلام تزيد المخاطر الاقتصادية، خاصة في ظل أهمية منطقة الخليج ومضيق هرمز لإمدادات الطاقة العالمية، وما قد يترتب على أي تصعيد من ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية وتكاليف المعيشة.

وأوضح أن انخفاض أسعار الطاقة خلال الأسبوعين الماضيين لا يعني انتهاء المخاطر، إذ تظل الأسعار مرشحة للارتفاع مع زيادة الطلب واقتراب فصل الشتاء في أوروبا، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات النمو في الدول الأوروبية إلى نحو 1.4%، بعد مستويات بلغت 4% خلال العامين الماضيين، يزيد الضغوط المرتبطة بالطاقة والعمالة وتكاليف المعيشة والصراع الإقليمي.

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية قد تمثل إحدى أدوات التأثير على الحكومات الأوروبية، من خلال ارتفاع أسعار الوقود والمعيشة، بما يدفع الناخبين إلى ممارسة ضغوط على حكوماتهم للتحرك نحو احتواء الأزمة والتأثير على الموقف الأمريكي.

وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار إلى أن لجوء الدول الأوروبية إلى السحب من مخزوناتها الاستراتيجية يمثل حلًا مؤقتًا، لأن هذه الاحتياطيات لها حدود زمنية وكميات محددة، ولا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أزمة غير معروف موعد انتهائها، لافتًا إلى أن استمرار الاضطرابات قد يدفع بعض الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة، مثل الفحم في ألمانيا.