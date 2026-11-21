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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع و818 شاحنة و143 سيارة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1344 راكبا بموانئها.

وأضافت الهيئة - فى بيان - أن حركة الواردات شملت 6 سفن و6000 طن بضائع و433 شاحنة و124 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات و6 سفن و9000 طن بضائع و385 شاحنة و19 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن وهى POSEIDON EXPRESS، وPAN LILI، وBRIDGE، بينما غادرت ثلاث سفن وهى دليلة، والحرية، والحرية 2.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 5000 طن بضائع و257 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آيلة وسينا وآور.