أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية تكثيف برامج التوعية المجتمعية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتعريف المواطنين بأهمية استخدام القطع الموفرة للمياه، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

وأوضح المهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت خلال شهر أكثر من 1000 نشاط توعوي وندوة وحملة ميدانية بمختلف مراكز المحافظة، استهدفت توعية 250 ألف مواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واستخدام القطع الموفرة التي تسهم في خفض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 50٪، فضلًا عن التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة.

وأضاف أن الأنشطة تضمنت تنفيذ 780 نشاطًا توعويًا داخل 150 مدرسة، استهدفت توعية 55 ألف طالب، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات تنقية مياه الشرب، وتنفيذ 6 ندوات توعوية بكليات جامعة الزقازيق والأزهر الشريف استفاد منها 2500 طالب، فضلًا عن عقد 30 ندوة بالمساجد لتوعية المواطنين عقب أداء الصلوات بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

كما شملت الأنشطة تنفيذ 250 نشاطًا توعويًا وندوة بالمصالح الحكومية والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع مجالس المدن، بالإضافة إلى تنظيم حملات طرق أبواب وزيارات ميدانية بالأسواق والمحال التجارية، وتوعية ربات المنازل، استهدفت توعية 50 ألف مواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الموفرة.

وأكد رئيس الشركة استمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتشجيع المواطنين على استخدام القطع الموفرة، حفاظًا على الموارد المائية وضمان استدامتها.