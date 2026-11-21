تستعد تويوتا اليابانية لتوسيع عائلة سيارات كورولا من خلال طراز جديد يحمل اسم كورولا ديك 2027، وينتمي إلى فئة شاحنات البيك أب متوسطة الحجم، مع توجه لتقديمه بأسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وكشفت الشركة عن السيارة خلال افتتاح مصنعها الجديد بمدينة سوركابا البرازيلية في 18 نوفمبر 2026، لتكون أحد المشروعات الرئيسية المرتبطة بتوسيع عملياتها الصناعية في البرازيل.

وتعتمد السيارة على قاعدة هندسية مستمدة من تويوتا كورولا كروس، مع تعديلات على الهيكل الخلفي لتوفير صندوق تحميل مستقل، إلى جانب مقصورة مزدوجة تستوعب الركاب في صفين.

تويوتا كورولا ديك

تصميم مستوحى من كورولا كروس مع هيكل بيك أب

تحمل كورولا ديك ملامح تصميمية مشتركة مع كورولا كروس، خاصة في الجزء الأمامي، مع تعديلات تشمل الشبكة الأمامية والصادم وبعض التفاصيل الخارجية.

وحصل الجزء الخلفي على تصميم مستقل لاستيعاب صندوق التحميل، مع الاحتفاظ بالهيكل ذي الأربعة أبواب. وتعتمد السيارة على بنية أحادية الهيكل Monocoque بدلًا من الشاسيه المنفصل المستخدم في عدد من شاحنات البيك أب التقليدية، وهو توجه يرتبط بتوفير خصائص قيادة أقرب إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تويوتا كورولا ديك

تويوتا كورولا ديك والمنظومة الهجينة

أكدت تويوتا أن كورولا ديك الجديدة ستتوفر بمنظومة دفع هجينة، كما ظهرت النسخة المعروضة خلال الكشف الأول بشعار HEV، وهو ما يشير إلى اعتماد تقنية تجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي دون الحاجة إلى شحن البطارية من مصدر خارجي.

وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال الاستفادة من منظومة هجينة سعة 1.8 لتر المستخدمة في بعض طرازات كورولا وكورولا كروس بالأسواق اللاتينية، والتي تبلغ قوتها الإجمالية نحو 122 حصانًا، لكن الشركة لم تعلن بصورة نهائية عن سعة المحرك أو القوة الإجمالية أو سعة البطارية وناقل الحركة الخاص بالبيك أب الجديدة.