تقدم ساوايست الصينية سيارتها S06 موديل 2027 في السوق السعودي عبر مجموعة من الفئات والتجهيزات، مع تنوع في منظومات التشغيل بين محركات البنزين التقليدية وتقنية الهجين القابل للشحن الخارجي، مع الانتماء إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة.

محرك ساوايست S06 موديل 2027

تعتمد الفئات العاملة بالبنزين من ساوايست S06 موديل 2027 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتصل قوته إلى 197 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع FWD ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

ساوايست S06 موديل 2027

وتوفر ساوايست بمنظومة تشغيل كهربائية مدعومة بمحرك بنزين، من خلال نسخة S06 الهجينة القابلة للشحن الخارجي PHEV. وتعتمد هذه الفئة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ينتج عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، ويعمل بالتعاون مع محرك كهربائي بعزم يصل إلى 310 نيوتن متر.

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 355 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 530 نيوتن متر، بينما يتولى ناقل حركة أوتوماتيكي DHT أحادي السرعة إدارة نقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتحصل السيارة على بطارية بسعة 19.43 كيلوواط ساعة، تتيح قطع مسافة تصل إلى 114 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية.

ساوايست S06 موديل 2027

أبعاد ساوايست S06 موديل 2027

تأتي ساوايست S06 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويبلغ طولها 4616 مم، بينما يصل عرضها إلى 1910 مم، وارتفاعها إلى 1690 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2720 مم.

وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، كما تعتمد على عجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايا جانبية كهربائية قابلة للضبط والطي، ومدعومة بخاصية التدفئة، فضلًا عن فتحة سقف بانورامية.

ساوايست S06 موديل 2027

أسعار ساوايست S06 موديل 2027 في السعودية

تُطرح ساوايست S06 موديل 2027 في السوق السعودي بثلاث فئات سعرية، وتبدأ الأسعار من 76,935 ريالًا سعوديًا لفئة Comfort، بينما يصل سعر فئة Premium إلى 97,175 ريالًا سعوديًا، في حين تأتي الفئة الهجينة DM بسعر 112,585 ريالًا سعوديًا.