مجانا للجميع.. جوجل تطرح نموذج Gemini 4 Hydrogen وتتفوق على نسختها المدفوعة

أطلقت شركة جوجل تحديثا ضخما لمساعدها الذكي، وطرحت نموذجها الجديد (Gemini 4 Hydrogen) المتاح مجانا للمستخدمين.

يقدم هذا الإصدار قدرات استثنائية تتفوق حتى على النماذج المدفوعة الأغلى ثمنا، ليكون طفرة حقيقية في إنجاز المهام اليومية بسرعة ودقة.

تفوق غير متوقع على النسخ المدفوعة

وبحسب تقرير نشره موقع "تومز جايد" التقني، حقق النموذج المجاني تفوقا مفاجئا في اختبارات الذكاء الاصطناعي.

فقد سجل 51 نقطة، ليتغلب على نسخة جوجل المدفوعة (Gemini 4 Argon) التي سجلت 50 نقطة.

وأكدت الشركة أن الإصدار الجديد أسرع بكثير، وينفذ التعليمات بدقة عالية دون الحاجة لتكرار طلبك عدة مرات.

كما أنه عالج المشكلة الأكبر في الذكاء الاصطناعي؛ حيث قلل من تقديم المعلومات الوهمية أو الخاطئة بخمسة أضعاف مقارنة بإصدار (Gemini 3.8 Flash) القديم.

يعمل تلقائيا دون تدخل منك

المثير في هذا التحديث أنك لن تدفع أي رسوم للاستفادة منه، لكن جوجل صممته بطريقة ذكية.

فلن تجد زرا لاختيار هذا النموذج يدويا في الإعدادات، بل سيقوم النظام بتشغيله تلقائيا نيابة عنك.

فعندما تطرح سؤالا معقدا يحتاج إلى تحليل عميق وربط للمعلومات، يتدخل نموذج (Hydrogen) فورا لإنجاز المهمة وإعطائك النتيجة الصافية.

تحليل الملفات الضخمة بذكاء

واستعرض التقرير أبرز قدرات هذا الإصدار، وعلى رأسها قراءة المستندات المعقدة.

فبينما تكتفي البرامج الأخرى بتلخيص النصوص السطحية، يستطيع النموذج الجديد الغوص داخل ملفات (PDF) الطويلة والجداول المليئة بالأرقام.

يمكنك مثلا رفع وثيقة تأمين معقدة، وتطلب منه استخراج المواعيد النهائية أو الرسوم المخفية، ليضعها لك في جدول منظم ومفهوم، وتستطيع سؤاله لاحقا عن أي تفصيلة دون الحاجة لشرح الملف من جديد.

كتابة رسائل تشبه أسلوبك البشري

وداعا للرسائل الآلية الجافة التي تبدو وكأن روبوتا كتبها. يتميز هذا التحديث بقدرته الفائقة على فهم النبرة التي تفضلها في الحديث.

يمكنك تحديد طول الرسالة وشكل تنسيقها، والطلب منه صياغتها بأسلوبك الشخصي المعتاد، وسينفذ المهمة ببراعة تجعل النص طبيعيا وبشريا تماما.