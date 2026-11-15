محفظة جوجل بلمسة ذكية.. تحديث جديد من جيميني يراقب مصاريفك ويخطط لميزانيتك

أطلقت شركة "جوجل" تحديثًا جديدًا يربط بين الذكاء الاصطناعي "جيميني" وتطبيق محفظة جوجل (Google Wallet).

تهدف هذه الخطوة المبتكرة لمساعدة المستخدمين على إدارة أموالهم بذكاء، وتتبع نفقاتهم اليومية دون أي تعقيد.

مستشارك المالي في جيبك

وبحسب تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" (GSMArena) التقني، انضمت المحفظة لقائمة التطبيقات المتصلة بذكاء جيميني.

وأصبح بإمكانك الآن ربط حساباتك وبطاقاتك البنكية بالتطبيق عبر وسيط أمني يدعى (Plaid).

وهذه التقنية تعمل كجسر آمن يربط بين البنوك والتطبيقات دون تسريب بياناتك السرية.

وبمجرد تفعيل الخدمة، يكفي أن تكتب علامة (@Google Wallet) داخل محادثة جيميني لتسأله عن وضعك المالي.

يمكنك مثلاً أن تطلب منه مراجعة نفقاتك طوال الأشهر الماضية، وسيقوم النظام فوراً برسم جداول بيانية مبسطة توضح لك أين ذهبت أموالك بالتحديد.

اكتشاف المصاريف الخفية

وإذا كنت تنوي توفير مبلغ معين، كألف دولار خلال ثلاثة أشهر، سيضع لك الذكاء الاصطناعي خطة ميزانية واضحة.

كما يستطيع المساعد الذكي رصد الاشتراكات الشهرية المتكررة في حسابك، وسينبهك فوراً إذا رفعت أي خدمة أسعارها هذا العام.

أما في مواسم الأعياد والسفر، فيمكن للتطبيق مراجعة ما أنفقته في نفس الفترة من العام الماضي.

وبناءً على ذلك، سيقترح عليك ميزانية جديدة تناسب وضعك وتمنعك من الإسراف.

أمان تام وخصوصية صارمة

ولطمأنة المستخدمين القلقين، أوضحت جوجل أن صلاحيات "جيميني" تقتصر على قراءة الأرقام فقط.

فهو لا يملك أي قدرة على تحويل أموالك أو التحكم بها بأي شكل، كما أن تفعيل الميزة اختياري تمامًا، وتستطيع إيقافها من إعدادات التطبيق في أي لحظة.

وبدأت الشركة بالفعل في طرح هذه الميزة اليوم لجميع مستخدمي جيميني في الولايات المتحدة الأمريكية.