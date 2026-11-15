عبدالجليل: لدينا حكّام من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا.. فلماذا الاستعانة بحكم من السلفادور؟

أبدى محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، اعتراضه على اختيار الحكم السلفادوري لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، معربًا عن استغرابه من الاستعانة بحكم من السلفادور، في ظل وجود العديد من الحكام المميزين في دول كإيطاليا وإنجلترا وألمانيا.

وقال عبدالجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، متسائلًا عن أسباب اختيار الحكم السلفادوري لإدارة المواجهة المرتقبة: «هناك حكام من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا، فلماذا الحكم السلفادوري؟».

وأكد نجم الأهلي السابق أن مصر تمتلك حكامًا مميزين، مشيرًا إلى أن الحكام المصريين موجودون ويستحقون الثقة والحصول على فرصة إدارة المباريات الكبرى.