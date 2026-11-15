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الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط جنوب هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط جنوب هرمز

حريق في سفينة
حريق في سفينة
محمد على

أعلنت القوات البحرية في "الحرس الثوري" الإيراني، فجر اليوم الأحد، اندلاع حريق في ناقلتي نفط وصفتا بأنهما "مخالفتان"، جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامهما بألغام.

وسبق وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، وقوع انفجارات في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية جنوبي مضيق هرمز، واصطدام ناقلة أخرى بلغم بحري شرقي المضيق.


وفى سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع 163 حادثا بحريا منذ اندلاع الصراع بين أمريكا وإيران، وتلقيها 173 تحذيرا بخصوص حوادث بحرية منذ بداية العام، وأوضحت أن هناك 139 سفينة غادرت مضيق هرمز و169 سفينة دخلت المضيق خلال الأيام السبعة الماضية.

وحذّر الحرس الثورى الإيرانى السفن من عبور ما وصفتها بالمسارات المخالفة دون التنسيق مع السلطات الإيرانية، مؤكدًا أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة بلاده، مشددًا على جاهزية قواتهم للرد على أي اعتداء يستهدف الأراضي الإيرانية، وأن نطاق الرد سيتجاوز الحدود الجغرافية السابقة.

الحرس الثوري اندلاع حريق ناقلتي نفط جنوب هرمز القوات البحرية في الحرس الثوري مضيق هرمز

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