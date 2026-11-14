مقتل صاحب محل بطعنة نافذة على يد جاره في مشاجرة ببنها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جريمة قتل، بعدما نشبت مشاجرة بين صاحب محل وصاحب محل مجاور له، بسبب خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن مصرع الأول متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وشقيقها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بشارع كلية التجارة بمدينة بنها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم ثان بنها إلى موقع البلاغ، وجرى فحص الواقعة وكشف ملابساتها.

وبالفحص تبين مصرع شخص يُدعى «محمد س»، في العقد الرابع من العمر، صاحب محل ومقيم بقرية كفر سندنهور، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في البطن، كما أسفرت المشاجرة عن إصابة زوجته وشقيقها، وجرى نقلهما لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصاحب محل مجاور له، على خلفية خلافات سابقة بينهما، وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، موجهًا له طعنة نافذة أودت بحياته، كما أصاب زوجته وشقيقها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فيما جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.