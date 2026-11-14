صناعة النواب تبحث إنشاء مناطق استثمارية وصناعية بالمحلة الكبرى والفيوم والقليوبية

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اقتراحات برغبة بشأن إنشاء مدرسة رسمية لغات بقريتي صنبو ومسارة بمركز ديروط، و إنشاء مجمع مدارس بمدينة قوص، واستكمال صرف فروق الأساسي للعاملين بالتربية والتعليم.

كما تبحث التوسع في مستشفى جامعة أسيوط فرع أم القصور، وإعادة توزيع عدد من المدارس بالقنطرة غرب، ودمج كليتي الآثار والسياحة والفنادق، وتوفير صبغات الأشعة بمستشفيات جامعة المنصورة، وإنشاء مدرسة رسمية دولية بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج، وإطلاق مبادرة تبني المستشفيات الحكومية والجامعية، وتمكين مكاتب التنسيق من توثيق الشهادات الأجنبية والعربية والدولية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني اقتراحات بشأن إنشاء كوبري علوي بمدينة منفلوط، وكباري مشاة أعلى مزلقانات السكك الحديدية بأسيوط، وكوبري لعبور السيارات والمشاة بعزبة الدورين، وتعديل مسار المرور بشارع الجلاء بالقوصية، ورصف مدخل قرية طنامل بالدقهلية، وإنشاء نفق أسفل مزلقان الشون بالمحلة الكبرى، وإنشاء طرق داخلية بقرية الشهداء بشمال سيناء، ورصف طريق الفيوم – إطسا، وإنشاء طلعة ونزلة من طريق الكريمات باتجاه مركز ومدينة الصف بالجيزة.

من جانبها تناقش لجنة الصناعة الثلاثاء طلبات إحاطة بشأن إقامة منطقة استثمارية متكاملة على أرض شركة النصر للتجهيز والصباغة بمدينة المحلة الكبرى، وعدم استغلال المقومات الاستثمارية والصناعية لمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وضرورة إنشاء منطقة صناعية واستثمارية كبرى بالموقع، إلى جانب تقنين أوضاع المنطقة الصناعية بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور محافظي الفيوم والقليوبية.

لجنة المشروعات المتوسطة تبحث آليات تنفيذ خطة عملها الرقابية والتشريعية

وتستعرض لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ما ورد بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ووضع آلية لتنفيذ ما تضمنته الخطة من محوريها الرقابي والتشريعي.

وتناقش لجنة الطاقة طلبات إحاطة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لعدد من قرى ومناطق محافظة البحيرة، واستكمال أعمال التوصيل ببعض القرى التابعة لمركز أبو حمص، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي لمناطق بمركز ومدينة إدكو.

كما تبحث عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز كفر الدوار، وتوصيله لقطاع ميت خلف وقرى شنوفة وشبرا خلفون بمركز شبين الكوم، وسرعة توصيله لعدد من قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وتناقش لجنة الزراعة والري طلبات إحاطة بشأن إنشاء محطة لرفع المياه من نهر النيل لتغذية ترعة النعناعية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وإنشاء بوابة حجز لتسهيل وصول المياه للمزارعين.

كما تبحث عدم تطهير جزء من مصرف بحر البقر بقرية المنير بمحافظة الشرقية، وتأهيل الترع الممتدة من قرية زاوية سلطان إلى قرية طهنا الجبل بالمنيا، وتراجع معدلات تطهير المجاري المائية بمركزي البدرشين والعياط، وتأهيل الترع وتغطية الأجزاء المارة داخل الكتل السكنية، ووضع حل لمشكلة ترعة جرزا بمحافظة الجيزة.

لجنة التعليم تبحث ضوابط قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

كما تناقش لجنة التعليم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل مشكلات الطلاب الوافدين وتنظيم التعامل معهم، وتطوير منظومة قبولهم بالجامعات المصرية، ومراجعة قواعد قبول الطلاب في البرامج المتميزة بالكليات والنسب المئوية المحددة للطلاب المصريين والوافدين.

كما تبحث طلبات إحاطة بشأن سياسة قبول الطلاب الأجانب بالجامعات الحكومية والخاصة، وإتاحة قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات المصرية بنظام المصروفات الدولارية، ومدى دقة المبررات المعلنة لربط قبول الطلاب الوافدين بمجاميع أقل بتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف تبحث تأخر بناء المساجد وإنشاء معهد أزهري بالمنيا

تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن عدم تنفيذ بناء مساجد بديلة لثلاثة مساجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية، رغم تخصيص أراضٍ بديلة وتعويض وزارة النقل عن المساجد التي نزعت ملكيتها لصالح السكك الحديدية.

كما تبحث إنشاء معهد أزهري إعدادي وثانوي بقرية بني محمد سلطان، مع وجود متبرع مستعد للمساهمة في إنشائه وتجهيزه، وتستكمل أخذ الرأي النهائي على مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني.

لجنة التضامن الاجتماعي تبحث تسهيل إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن سرعة إجراءات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التعامل مع التظلمات، وتعدد شكاوى المواطنين من رفض طلبات الحصول على البطاقة رغم معاناتهم من إعاقات خلقية أو ناتجة عن حوادث وأمراض، إلى جانب بحث تجديد كروت الخدمات الذاتية من خلال مكاتب النواب تيسيرًا على ذوي الإعاقة.