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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحث معوقات إحلال السيارات ومصير أرض عمر أفندي أبرزها.. 5 ملفات على طاولة لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبوع الجاري

مجلس النواب
مجلس النواب
فريد محمد

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد الأسبوع الجاري 5 اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تستهدف معالجة تحديات تواجه القطاع الصناعي والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودفع جهود التوسع في المناطق الصناعية والاستثمارية بمختلف المحافظات.

وأوضح البهي في تصريحات له اليوم ،  أن أجندة اللجنة تتضمن مناقشة ملف مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عامًا، ورصد المعوقات الميدانية والمالية التي تواجه تنفيذ المبادرة، إلى جانب الوقوف على مستجدات خطة التوسع لعام 2026، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصناعة والمالية.

وأضاف أن اللجنة تناقش كذلك ملف عدم استغلال أرض مخازن عمر أفندي بحي روض الفرج، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في ظل استمرار وجود مبنى آيل للسقوط صدر قرار بهدمه منذ عام 1992، بما يستدعي بحث سبل التعامل مع الأصل وتعظيم الاستفادة منه، مع مراعاة اعتبارات السلامة العامة.

وأشار إلى أن الاجتماعات تشمل بحث مقترح إقامة منطقة استثمارية متكاملة على أرض شركة النصر للتجهيز والصياغة بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب مناقشة المقومات الاستثمارية والصناعية لمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية في محافظة الفيوم، وسبل استغلالها في إنشاء منطقة صناعية واستثمارية كبرى.

ولفت البهي إلى أن اللجنة تبحث أيضًا أوضاع المنطقة الصناعية القائمة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وما يتعلق بعدم اعتمادها وتقنين أوضاعها، فضلًا عن الموقف القانوني والتنظيمي للأراضي الواقعة بحوض القيط 41، بما يضم أراضي مملوكة لمواطنين والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

 دعم النشاط الاقتصادي

وشدد على أن مناقشة هذه الملفات تستهدف الوقوف على المعوقات الفعلية أمام الاستثمار الصناعي، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، والوصول إلى حلول تنفيذية تتيح الاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة، وتحويلها إلى فرص إنتاجية واستثمارية تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل . 

مصطفى البهي لجنة الصناعة مجلس النواب القطاع الصناعي الأصول غير المستغلة

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