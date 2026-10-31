خالد هاشم أمام صناعة النواب لمناقشة الاستراتيجية الوطنية والذكاء الاصطناعي

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعان يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 نوفمبر 2026، في إطار أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة.

وتستقبل اللجنة يوم الاثنين 2 نوفمبر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة استماع تتناول محورين رئيسيين:

المحور الأول يناقش مستهدفات وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومؤشرات الأداء، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، فيما يتناول المحور الثاني توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير والابتكار لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

كما تستقبل اللجنة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة استراتيجية الهيئة، ودور المنطقة الاقتصادية في توطين الصناعة وجذب الاستثمار الصناعي، والوقوف على الواقع الحالي والتحديات وآفاق المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، أن الاجتماعين يأتيان في صدارة أولويات خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي، بهدف متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أن تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير لم يعد خيارًا، بل ضرورة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

توطين الصناعة وجذب الاستثمارات

وأضاف رئيس اللجنة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات النوعية، وأن اللجنة حريصة على تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان لتذليل التحديات أمام المستثمرين الصناعيين، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة .