بحضور وزراء الصناعة والاستثمار والكهرباء والمالية.. إطلاق أول سيارة كهربائية

تستعد شركة النصر لصناعة السيارات للكشف عن أول سيارة كهربائية مصرية، بحضور وزراء الصناعة والاستثمار والكهرباء والمالية، في خطوة جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز توطين صناعة السيارات في مصر.

وتُمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تاريخ شركة النصر للسيارات، باعتبارها واحدة من أعرق القلاع الصناعية المصرية، والتي تعود إلى دائرة الإنتاج والمنافسة بعد سنوات من التوقف، من خلال خطوط إنتاج متطورة تعتمد على أحدث التقنيات والروبوتات الصناعية، وبمشاركة الكوادر الهندسية والفنية المصرية.

ورصد صباح الخير الاستعدادات الجارية لإنتاج السيارة الكهربائية الجديدة، والتجهيزات الحديثة التي شهدتها المصانع، إلى جانب خطط الشركة لزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في تصنيع طرازات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإحياء صناعة السيارات المصرية، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع المركبات الكهربائية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.