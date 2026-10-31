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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيام من البحث والأمل.. شقيقان يناشدان بالعثور على أخيهما المفقود في سيول نويبع

شقيقان يبحثان عن شقيهم بعد سيول نويبع
شقيقان يبحثان عن شقيهم بعد سيول نويبع
سارة عبد الله

تعيش أسرة حالة من القلق والترقب، بعد اختفاء شاب منذ 4 أيام، إثر السيول الجارفة التي ضربت مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وسط جهود متواصلة للبحث عنه والعثور عليه.

ويواصل شقيقا الشاب المختفي رحلة البحث عنه، على أمل العثور عليه والاطمئنان على مصيره، بعدما جرفته مياه السيول، في واقعة أثارت حالة من الحزن والتعاطف.

وتنتظر الأسرة أي معلومات قد تساعد في الوصول إليه، وسط مناشدات بتكثيف جهود البحث والإنقاذ للعثور على الشاب المفقود، وإنهاء حالة القلق التي تعيشها أسرته منذ وقوع الحادث.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت منطقة وادي وتير بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء إلى حالتي وفاة ومصاب، فيما تتواصل جهود البحث عن شخص مفقود، بالتزامن مع أعمال إزالة آثار السيول وتأمين الطرق المتضررة.

ومن بين المتوفين الشيخ مطاوع عنيز سالم، أحد أبناء البدو بجنوب سيناء، الذي لقي مصرعه جراء السيول الجارفة التي ضربت المنطقة.

مدينة نويبع جنوب سيناء سيول نويبع

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