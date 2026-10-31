سفير سلوفينيا: أعشق الحياة في القاهرة وأفضل التنزه في الزمالك

أكد ساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا لدى مصر، حبه الكبير للحياة في القاهرة، مشيرًا إلى أن العاصمة تتميز بتنوع ثقافي وحياتي يمنح المقيمين تجارب مختلفة، معربًا عن تفضيله التنزه في منطقة الزمالك والتعرف على الناس.

وقال بودلسنيك، خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنه قضى إجازته القصيرة الأخيرة في مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بجمال المدينة وما تتمتع به من أجواء مناسبة للاسترخاء وقضاء العطلات وممارسة الأنشطة المختلفة.

وأضاف السفير السلوفيني أنه رغم استمتاعه بالأجواء السياحية في شرم الشيخ، فإنه يظل متعلقًا بالقاهرة ويحب الإقامة فيها والاستمتاع بتنوعها الثقافي والحياتي.

الجري والسباحة.. الرياضات المفضلة لسفير سلوفينيا في مصر

وأشار بودلسنيك إلى حرصه على الحفاظ على لياقته البدنية وممارسة الرياضة بانتظام، موضحًا أنه يفضل رياضتي الجري والسباحة، إلى جانب أداء بعض التمارين الرياضية في المنزل عندما تسمح له الظروف.

سفير سلوفينيا: أحاول ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع

وأوضح أنه يحرص على الحفاظ على روتينه الرياضي، مؤكدًا أن الابتعاد عن العادات اليومية المنتظمة يجعل العودة إليها أكثر صعوبة، لذلك يحاول ممارسة الرياضة في معظم أيام الأسبوع للحفاظ على نشاطه ولياقته البدنية.