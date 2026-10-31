القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي شوارع ومنازل الجبيلي وتقسيم كامل مسعود بالفيوم

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: “انسداد الصرف الصحي يغرق شوارع ومنازل الجبيلي وتقسيم كامل مسعود بالفيوم”.

وجاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أفادت بانه تم إزالة السدة وتم كسح وشفط المياه من المنطقة محل الشكوى.

وكانت قد شهدت منطقة عزبة الجبيلي وتقسيم كامل مسعود بمحافظة الفيوم طفحا شديدا لمياه الصرف الصحي إثر حدوث انسداد بالشبكة ما تسبب في غرق الشوارع وتسرب المياه إلى بعض المنازل وسط حالة من الاستياء بين الأهالي بسبب تفاقم المشكلة واستمرار معاناتهم وتسببت المياه المتراكمة في إعاقة حركة المواطنين داخل المنطقة وانتشار الروائح الكريهة ما أثار مخاوف السكان من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن استمرار تجمع مياه الصرف الصحي بالقرب من المنازل وفي الشوارع التي يستخدمها الأهالي يوميا.

وتزداد معاناة المواطنين مع هذه المشكلة خاصة مع بداية فصل الشتاء الذي يشهد تحديات إضافية أمام الأهالي في المناطق التي تعاني من مشكلات الصرف الصحي حيث يخشى السكان من استمرار طفح المياه وتزايد تجمعاتها بالشوارع والمناطق المجاورة بما يضاعف الأعباء اليومية عليهم ويؤثر على حركة التنقل من وإلى منازلهم.