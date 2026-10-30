انسداد الصرف الصحي يغرق شوارع ومنازل الجبيلي وتقسيم كامل مسعود بالفيوم

شهدت منطقة عزبة الجبيلي وتقسيم كامل مسعود بمحافظة الفيوم طفحا شديدا لمياه الصرف الصحي إثر حدوث انسداد بالشبكة ما تسبب في غرق الشوارع وتسرب المياه إلى بعض المنازل وسط حالة من الاستياء بين الأهالي بسبب تفاقم المشكلة واستمرار معاناتهم وتسببت المياه المتراكمة في إعاقة حركة المواطنين داخل المنطقة وانتشار الروائح الكريهة ما أثار مخاوف السكان من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن استمرار تجمع مياه الصرف الصحي بالقرب من المنازل وفي الشوارع التي يستخدمها الأهالي يوميا.



أزمة للمواطنين مع بداية الشتاء

وتزداد معاناة المواطنين مع هذه المشكلة خاصة مع بداية فصل الشتاء الذي يشهد تحديات إضافية أمام الأهالي في المناطق التي تعاني من مشكلات الصرف الصحي حيث يخشى السكان من استمرار طفح المياه وتزايد تجمعاتها بالشوارع والمناطق المجاورة بما يضاعف الأعباء اليومية عليهم ويؤثر على حركة التنقل من وإلى منازلهم.



مطالب بسرعة التدخل وإنهاء الأزمة

وطالب أهالي المنطقة المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بسرعة التدخل وإرسال فرق الطوارئ لشفط المياه المتراكمة وتسليك خطوط الصرف الصحي مع ضرورة تحديد أسباب الانسداد والعمل على معالجة المشكلة بصورة نهائية لمنع تكرارها كما ناشد الأهالي الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم سرعة الاستجابة لاستغاثاتهم والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمنازل من تداعيات طفح مياه الصرف الصحي وجدد السكان مطالبهم بضرورة التحرك العاجل قبل تفاقم الأزمة وزيادة تدفق المياه إلى الشوارع المجاورة مؤكدين أهمية إنهاء المشكلة في أسرع وقت حفاظا على سلامة المواطنين والبيئة المحيطة بمساكنهم.