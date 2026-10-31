"اقتصادية قناة السويس": استقبال السفينة "MSC LIRICA" يأتي ضمن الجهود لتنشيط السياحة البحرية

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون، إن استقبال السفينة السياحية MSC LIRICA بميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة، يأتي ضمن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنشيط السياحة البحرية بموانيها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن السياحية بشكل منتظم، وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة؛ بما يعكس كفاءة المواني التابعة للهيئة وقدرتها على استقبال السفن السياحية من مختلف أنحاء العالم.

والسفينة السياحية MSC LIRICA، قادمة من ميناء ليماسول، وترفع علم بنما، ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية، وتحمل 1682 راكبًا و738 فردًا من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة.

وأكد شيخون وفقا لبيان الهيئة، مواصلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لتطوير موانيها البحرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، لاسيما مواني المنطقة الشمالية، شرق وغرب بورسعيد، وميناء العريش البحري، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأرصفة وتعميق الغاطس وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يسهم في تعزيز تنافسية المواني المصرية، وجذب مزيد من الحركة البحرية و السياحية، ودعم حركة التجارة و الخدمات اللوجستية.

وتعد السفينة MSC LIRICA، المملوكة لشركة MSC Cruises، واحدة من السفن المميزة في خدمة قطاع السياحة، ويبلغ طولها 275 مترًا، وغاطسها 7 أمتار، وتتكون من 14 طابقًا، وتضم 992 غرفة، ومن المقرر تنظيم برامج سياحية للركاب، تشمل زيارات إلى أبرز المعالم السياحية و الأثرية بمدينة القاهرة، إلى جانب تنظيم جولات سياحية داخل ميناء بورسعيد للتعرف على معالمه بعد أعمال التطوير التي شهدها لرفع كفاءته، بما يتيح للزائرين الاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة.