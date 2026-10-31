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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب في قليوب

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين بالتعدي على شاب بمنطقة قليوب، وسحله والاعتداء عليه بالضرب وسط الشارع وإصابته بسلاح أبيض، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص أثناء اعتدائهم على شاب، بعدما توجهوا إلى محل سكنه وأخرجوه من شقته بالقوة، ثم انهالوا عليه بالضرب والسحل وسط الشارع، في مشهد أثار غضب واستياء الأهالي، وسط استغاثات المارة.
وعقب رصد الفيديو وفحص الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لاتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة والتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض.

القليوبية أمن القليوبية قليوب محافظة القليوبية ضبط المتهمين

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