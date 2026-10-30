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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ طفلة من الغرق داخل رشاح أبو زعبل بالقليوبية.. والأهالي يطالبون بتطهيره وتأمينه

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة إنقاذ طفلة صغيرة من الغرق داخل مياه رشاح أبو زعبل، بعدما عثر عليها الأهالي داخل المياه دون وجود أسرتها أو أحد من ذويها بجوارها.
وسارع عدد من الأهالي بالتدخل وإنقاذ الطفلة وإخراجها من المياه قبل تفاقم الموقف، في واقعة أعادت فتح ملف المخاطر التي يمثلها الرشاح على حياة الأطفال والمواطنين بالمنطقة.
وأكدت شكاوى الأهالي أن رشاح أبو زعبل، الذي يمتد لمسافة تزيد على 5 كيلومترات، يعاني من تراكم المخلفات والقمامة والرواسب، وهو ما يتسبب في ارتفاع منسوب المياه ويزيد من خطورة الاقتراب من حوافه، خاصة بالنسبة للأطفال.


وطالب أهالي المنطقة الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ورئاسة مركز ومدينة الخانكة، بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة لمعاينة الرشاح، وسرعة تطهيره ورفع المخلفات المتراكمة داخله، مع وضع حلول جذرية لتأمينه، سواء من خلال تغطيته أو إقامة حواجز وأسوار آمنة على امتداده، لمنع سقوط الأطفال والمارة داخل المياه.
وشدد الأهالي على ضرورة التحرك العاجل لحماية أرواح المواطنين، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يمثل خطورة تستوجب التدخل قبل وقوع حوادث جديدة.

القليوبية الخانكة مصرف سقوط طفلة ابو زعبل

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