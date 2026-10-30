السيطرة على حريق بكسارة بلاستيك في طوخ بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل كسارة بلاستيك بنطاق عزبة عمر التابعة لقرية كفر علوان بمركز طوخ، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق ضخم داخل كسارة للبلاستيك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وشهد موقع الحريق تصاعدًا كثيفًا لألسنة اللهب وأعمدة الدخان، فيما فرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث، لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتمكين القوات من أداء مهامها، مع إبعاد المواطنين عن موقع الحريق حفاظًا على سلامتهم.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، مع الاستعداد لإجراء أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد اشتعال المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه.