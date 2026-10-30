رفع 580 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وأحياء الغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 580 طنًا، بواقع 80 طنًا بكل من حي أول طنطا ومركز ومدينة كفر الزيات، و70 طنًا بحي ثان طنطا، و60 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و50 طنًا بمركز ومدينة سمنود.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تم رفع 40 طنًا بكل من حي أول المحلة الكبرى، ومركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة بسيون، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و30 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى ومركز ومدينة قطور، و25 طنًا بمركز طنطا.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.