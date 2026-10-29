ضبط طن دواجن وأجزاء وهياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمي في العبور بالقليوبية

تمكنت حملة رقابية مشتركة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية من ضبط نحو طن من الدواجن وأجزائها وهياكلها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومديرية الشؤون الصحية ممثلة في مكتب مراقبة الأغذية بالعبور، وجهاز مدينة العبور، تنفيذًا للتوجيهات الرقابية بشأن إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها.

واستهدفت الحملة المرور على محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك.

أسفرت أعمال التفتيش والفحص الظاهري عن ضبط الكميات المشار إليها، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وشارك في الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية ورئيس اللجنة، والدكتور أيمن هشام، رئيس قسم التفتيش، والمهندسة نيرة عبد الحميد، مدير إدارة البيئة، إلى جانب أسامة ناصر، ومحمد صلاح، وأيمن عاطف، من مكتب مراقبة الأغذية بالعبور.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية المشتركة بمختلف أنحاء محافظة القليوبية، للتصدي للمخالفات وضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.