قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا
مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.. استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
عمر الساعي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى مودرن سبورت بالدوري
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب قبل الفائدة وبعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
رئيس الوزراء: تطوير التعليم ومواكبة الذكاء الاصطناعي ضرورة لتوفير فرص عمل جديدة
خلال افتتاحه فندقا بالسويس.. مدبولي: نعمل على الاستفادة من المقومات السياحية بمختلف المقاصد المصرية
رئيس الوزراء يختتم جولته في محافظة السويس بافتتاح فندق "رويال بالاس"
جئت من أرض المآذن والأهرامات.. طالبة مصرية تفوز بمسابقة تحدي القراءة العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن دواجن وأجزاء وهياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمي في العبور بالقليوبية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
إبراهيم الهواري

تمكنت حملة رقابية مشتركة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية من ضبط نحو طن من الدواجن وأجزائها وهياكلها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومديرية الشؤون الصحية ممثلة في مكتب مراقبة الأغذية بالعبور، وجهاز مدينة العبور، تنفيذًا للتوجيهات الرقابية بشأن إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها.
واستهدفت الحملة المرور على محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك.

 أسفرت أعمال التفتيش والفحص الظاهري عن ضبط الكميات المشار إليها، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وشارك في الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية ورئيس اللجنة، والدكتور أيمن هشام، رئيس قسم التفتيش، والمهندسة نيرة عبد الحميد، مدير إدارة البيئة، إلى جانب أسامة ناصر، ومحمد صلاح، وأيمن عاطف، من مكتب مراقبة الأغذية بالعبور.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية المشتركة بمختلف أنحاء محافظة القليوبية، للتصدي للمخالفات وضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظة القليوبية لحوم فاسدة اخبار القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

امام عاشور

إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور لاجارد في حماية الاستقرار الاقتصادي

رئيس الوزراء الإسباني

رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بإجراء تحقيق كامل في كارثة القطار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب شاس أرييه درعي

مع استمرار فرز المظاريف المزدوجة.. "الليكود" يحصل على مقعد من حليفه "شاس" دون تغيير في التكتل

بالصور

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد