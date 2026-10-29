تجديد اعتماد 3 منشآت للرعاية الصحية الأولية بالقليوبية وفق معايير «جهار» للجودة وسلامة المرضى

أعلن الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تجديد اعتماد 3 منشآت للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار» (GAHAR)، وهي وحدة طب أسرة الحصافة، ومركز طب أسرة كفر شكر، ومركز طبي الإسكان القومي بالحي الثامن بمدينة العبور.



ويأتي تجديد الاعتماد ضمن قرارات اللجنة العليا للاعتماد، التي شملت 34 منشأة صحية في 15 محافظة، بما يعكس استمرار جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور إسحق جميل أن تجديد اعتماد المنشآت الثلاث يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الطبية بالقليوبية، ويعكس الالتزام بتطبيق معايير الجودة الوطنية، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة تتمحور حول احتياجات المواطنين.

ووجّه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الشكر والتقدير لجميع الفرق التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مثمنًا جهود الدكتور أحمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالعبور، والدكتورة إيمان علوش، مدير الإدارة الصحية بشبين القناطر، والدكتورة دينا عماد، مدير الإدارة الصحية بكفر شكر، إلى جانب العاملين وفرق الجودة والاعتماد بالمنشآت الصحية، تقديرًا لجهودهم في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

وجاء هذا الإنجاز تحت قيادة الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبمشاركة الدكتورة سماح فؤاد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة علا جلال، مدير الإدارة الاستراتيجية، والدكتورة أمل منير، مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى، والدكتورة مروة مصطفى، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور إبراهيم كامل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتورة منى لبيب، مسؤول الاعتماد بالمديرية.

ويؤكد تجديد الاعتماد استمرار جهود مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، ورفع جاهزية منشآت الرعاية الصحية الأولية، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، ويدعم جهود تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.