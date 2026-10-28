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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يناقش مطالب المواطنين خلال اللقاء الجماهيري رقم 95 بشبرا الخيمة

اللقاء الجماهيري
اللقاء الجماهيري
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري رقم 95 بمقر مجلس مدينة شبرا الخيمة، لمناقشة مطالب وشكاوى المواطنين من مدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية، موجّهًا الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية المختصة بسرعة دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية القوى العاملة، وممثل عن مديرية التربية والتعليم، والدكتورة سلوى أبو العنين، القائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب، والأستاذ ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية المعنية.


وتناول اللقاء عددًا من المطالب الإنسانية والاجتماعية، شملت توفير فرص عمل مناسبة للشباب والسيدات المعيلات وذوي الهمم، وبحث سبل دعم الأسر التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتًا، ومساعدة بعض المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة لتحسين أوضاعهم المعيشية، فضلًا عن دراسة طلبات توفير السكن وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


كما ناقش المحافظ عددًا من الطلبات الوظيفية والتعليمية، تضمنت النقل والندب مراعاةً للظروف الصحية والأسرية، ونقل الطلاب إلى مدارس أقرب لمحل إقامتهم، وشكاوى تتعلق بظروف العمل، إلى جانب طلب إسناد مهام وظيفية تتناسب مع الظروف الصحية لأحد المعلمين.


وفي ملف المرافق والبنية الأساسية، بحث اللقاء شكاوى بشأن عدم توصيل بعض الخدمات الأساسية، ومطالب تغطية ترعة النحاس بقليوب ومعالجة ضيق أحد الطرق، إلى جانب مشكلات التعديات على الطرق وتأثيرها على حركة المرور، فضلًا عن طلبات مرتبطة بأملاك الدولة والتخطيط العمراني.


وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ضرورة التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، وتكليف الجهات المختصة بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات المطروحة.


ويأتي اللقاء في إطار حرص محافظة القليوبية على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، ومتابعة الشكاوى مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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