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سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟

سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
عبد الفتاح تركي

سجلت أسعار سبائك الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، نحو 36,525 جنيهًا لسبيكة الذهب عيار 24 وزن 5 جرامات، بينما بلغ سعر سبيكة 10 جرامات نحو 73,050 جنيهًا، وفقًا للأسعار التقريبية الواردة في البيانات المتاحة. وتتنوع الأسعار بحسب وزن السبيكة، بداية من ربع جرام وصولًا إلى كيلوجرام واحد، مع اختلاف قيمة الشراء الإجمالية وفقًا للوزن والسعر المعلن وقت تنفيذ العملية.

وتشمل القائمة سبائك صغيرة تناسب من يرغبون في شراء كميات محدودة من الذهب، وأوزانًا أكبر للراغبين في الاحتفاظ بالمعدن الأصفر أو الادخار على المدى الطويل. أما بالنسبة إلى سبائك BTC، فلا تتضمن البيانات المتاحة تسعيرًا منفصلًا ومؤكدًا لكل منتج، ولذلك ينبغي التحقق من السعر لدى البائع أو الشركة قبل الشراء.

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اسعار السبائك الذهبية الخفيفة

كم سعر سبيكة الذهب 5 جرامات و10 جرامات اليوم؟

بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 5 جرامات نحو 36,525 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 73,050 جنيهًا، وفقًا للأسعار التقريبية الواردة ليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وتحظى هذه الأوزان باهتمام الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار، إذ تتيح مقارنة قيمة المبلغ المطلوب لشراء السبيكة بحسب وزنها. ويظل السعر النهائي مرتبطًا بالسعر المعلن وقت الشراء، لذلك يُنصح بالتحقق من التكلفة لدى البائع قبل إتمام المعاملة.

ما أسعار سبائك الذهب الصغيرة اليوم في مصر؟

تضم قائمة الأسعار أوزانًا صغيرة تبدأ من ربع جرام، وتصل إلى 2.5 جرام، إلى جانب سبيكة وزن جرام واحد ونصف جرام، وجاءت الأسعار التقريبية الواردة كما يلي.

سبيكة الذهب وزن ربع جرام: نحو 1,825 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن نصف جرام: نحو 3,655 جنيهًا.

سبيكة الذهب عيار 24 وزن 1 جرام: نحو 7,305 جنيهات.

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: نحو 18,265 جنيهًا.

وتتيح هذه الأوزان خيارات متعددة من حيث قيمة الشراء الإجمالية، مع ضرورة التأكد من وزن السبيكة وعيارها والسعر النهائي المعروض قبل الدفع.

أسعار السبائك في مصر 6 أكتوبر

كم يبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا اليوم؟

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا إلى نحو 146,100 جنيه، وفقًا للأسعار التقريبية الواردة في قائمة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ويأتي هذا الوزن ضمن الخيارات المتاحة للراغبين في شراء كمية أكبر من الذهب مقارنة بالسبائك الصغيرة، سواء للاحتفاظ بها أو للادخار على المدى الطويل، مع أهمية مراجعة السعر النهائي قبل الشراء.

ما أسعار سبائك الذهب الكبيرة في مصر اليوم؟

تزداد قيمة السبيكة الإجمالية مع زيادة وزنها، وتضم القائمة أوزانًا تبدأ من 50 جرامًا، مرورًا بـ100 جرام و250 جرامًا و500 جرام، وصولًا إلى كيلوجرام كامل.

وجاءت أسعار السبائك الكبيرة وفقًا للبيانات التقريبية الواردة كما يلي.

سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: نحو 365,250 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 100 جرام: نحو 730,500 جنيه.

سبيكة الذهب وزن ربع كيلو، بوزن 250 جرامًا: نحو 1,826,250 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن نصف كيلو، بوزن 500 جرام: نحو 3,652,500 جنيه.

سبيكة الذهب وزن كيلوجرام واحد: نحو 7,305,000 جنيه.

وتوضح هذه الأسعار الفارق في قيمة الشراء الإجمالية بين الأوزان المختلفة، إذ تصل قيمة سبيكة الكيلوجرام الواحد إلى نحو 7,305,000 جنيه، وفقًا للقائمة الواردة، بينما يبلغ سعر سبيكة 50 جرامًا نحو 365,250 جنيهًا.

ويظل تحديد الميزانية المطلوبة لشراء أي وزن مرتبطًا بالسعر المعلن وقت التنفيذ، ولذلك ينبغي التأكد من التكلفة النهائية لدى البائع قبل إتمام عملية الشراء.

اسعار السبائك الذهب اليوم

كم سعر سبيكة نصف أونصة وأونصة الذهب اليوم؟

تضمنت قائمة الأسعار سبائك الذهب الموزونة بالأونصة، إلى جانب سبيكة وزن 10 تولا، وجاءت الأسعار التقريبية الواردة كما يلي.

سبيكة نصف أونصة، بوزن 15.552 جرامًا من عيار 24: نحو 113,605 جنيهات.

سبيكة أونصة الذهب، بوزن 31.103 جرامًا: نحو 227,205 جنيهات.

سبيكة 10 تولا، بوزن 116.6 جرامًا: نحو 851,765 جنيهًا.

وتوفر هذه الأوزان خيارات إضافية لمن يتابعون أسعار الذهب وفق وحدات وزن مختلفة، لكن من الضروري التأكد من الوزن والعيار والسعر النهائي المعروض عند الشراء، وعدم الاعتماد على السعر التقريبي وحده.

ما أسعار سبائك الذهب BTC اليوم في مصر؟

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار سبائك الذهب BTC، خاصة أوزان 1 و5 و10 جرامات من عيار 24، إلا أن البيانات المتاحة في النص لا تتضمن أسعارًا مستقلة ومؤكدة لمنتجات BTC بحسب كل وزن.

وتوضح القائمة أسعارًا تقريبية لسبائك الذهب وفقًا لأوزانها، لكنها لا تثبت أن هذه الأسعار هي الأسعار النهائية لمنتجات BTC تحديدًا، لذلك ينبغي مراجعة السعر المعلن لدى البائع أو الشركة المنتجة قبل اتخاذ قرار الشراء.

كما يجب التأكد من تكلفة السبيكة النهائية، بما يشمل المصنعية وأي رسوم إضافية، بدلًا من اعتبار السعر التقريبي الوارد في القائمة سعرًا مؤكدًا لمنتج بعينه.

كم سعر سبيكة ذهب BTC وزن 10 جرامات عيار 24؟

لا يتوافر ضمن البيانات المقدمة سعر مستقل ومؤكد لسبيكة BTC وزن 10 جرامات من عيار 24، بينما يبلغ السعر التقريبي لسبيكة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24 نحو 73,050 جنيهًا، وفقًا للقائمة الواردة.

وقد يختلف السعر الفعلي للمنتج بحسب الشركة المنتجة وتكاليف التصنيع والتسعير وقت الشراء، ولذلك لا ينبغي اعتبار مبلغ 73,050 جنيهًا سعرًا مؤكدًا لسبيكة BTC تحديدًا.

ولمعرفة السعر الدقيق، يجب الرجوع إلى السعر المعلن للمنتج نفسه لدى البائع أو الشركة، والتحقق من الوزن والعيار وأي تكاليف إضافية قبل إتمام المعاملة.

سبائك الذهب

كيف تختار وزن سبيكة الذهب المناسب للشراء؟

تتيح القائمة مجموعة متنوعة من الأوزان، تبدأ من ربع جرام وتصل إلى كيلوجرام واحد، وهو ما يجعل مقارنة الأسعار الإجمالية خطوة مهمة قبل تحديد السبيكة المطلوبة.

وتساعد معرفة أسعار الأوزان المختلفة على تقدير المبلغ اللازم للشراء، سواء كان الاختيار سبيكة صغيرة أو وزنًا أكبر، لكن السعر التقريبي لا يغني عن التأكد من السعر النهائي وقت تنفيذ العملية.

اسعار سبائك الذهب اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار الواردة في هذا التقرير منقولة من البيانات المقدمة، ولم يجرِ التحقق منها بصورة مستقلة لحظيًا من مصادر رسمية أو من الشركات المنتجة، كما لا تتضمن البيانات تسعيرًا مؤكدًا مستقلًا لمنتجات BTC.

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