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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع طفيف.. سعر الذهب في الصاغة نهاية اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا طفيفا بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد.

و نرصد أسعار الذهب  خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، وسط متابعة المستثمرين والمواطنين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

إذ سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 6395 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6395 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6355 جنيهًا، بفارق 40 جنيهًا بين السعرين، ويعد هذا العيار الأكثر إقبالًا من المصريين في عمليات الشراء والادخار والمشغولات الذهبية.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7310 جنيهات للبيع و7265 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عيار 18، الشائع في المصوغات ذات التصميمات الحديثة، فبلغ 5480 جنيهًا للبيع و5445 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وجاء عيار 14، الأقل سعرًا بين الأعيرة المتداولة، عند 4265 جنيهًا للبيع و4235 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات)، فقد سجل 51160 جنيهًا للبيع و50840 جنيهًا للشراء، وهو خيار مفضل للراغبين في الادخار بعيدًا عن تكاليف المصنعية.

سعر الأونصة بالجنيه والدولار

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها محليًا 227320 جنيهًا للبيع و225900 جنيه للشراء، في حين سجلت عالميًا نحو 4063.22 دولارًا.

دولار الصاغة مقابل سعر البنوك

سعر دولار الصاغة

وبحسب بيانات السوق، بلغ دولار الصاغة 55.95 جنيه، مقابل 56.10 جنيه في البنوك، وهو مؤشر يرصده التجار لتسعير الذهب محليًا، ويتأثر بحركة الدولار والأسعار العالمية.

تتحدد أسعار الذهب محليًا وفق عدة عوامل، أبرزها سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم العرض والطلب في السوق. ويُنصح عند الشراء بالتنبه إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة التي تُضاف على المشغولات الذهبية، وتختلف من تاجر لآخر.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الأونصة أسعار الذهب

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