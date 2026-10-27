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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية.. عيار 21 بـ6400 جنيها

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، مدعوما بصعود سعر الأوقية عالميا وكذلك تداول دولار الصاغة فوق 56 جنيها.

وزاد سعر الذهب عيار 21 ليسجل الآن 6400 جنيها مقارنة 6335 جنيها للبيع، سعر مستهل التعاملات اليوم بارتفاع 65 جنيها.

وخلال السطور التالية نرصد اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية والتي جاءت كالأتي :

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 24 اليوم 7315 جنيهًا للبيع، مقابل 7270 جنيهًا للشراء، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، ويُستخدم عادةً في السبائك وأغراض الادخار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6400 جنيه للبيع، و6360 جنيهًا للشراء، ويظل العيار الأكثر إقبالًا في سوق المشغولات الذهبية بمصر، سواء للزواج أو الهدايا أو الاقتناء.

سعر الذهب عيار 18 وعيار 14

سجّل عيار 18 مستوى 5485 جنيهًا للبيع، و5450 جنيهًا للشراء.

 بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4265 جنيهًا للبيع، و4240 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) إلى 51200 جنيه للبيع، مقابل 50880 جنيهًا للشراء، ويُعد من أبرز أدوات الادخار لدى شريحة واسعة من المصريين.

سعر أونصة الذهب عالميًا ومحليًا

على الصعيد العالمي، سجّلت أونصة الذهب نحو 4,060.91 دولار. وبالجنيه المصري، بلغ سعر الأونصة 227,500 جنيه للبيع، و226,080 جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجّل دولار الصاغة، وهو السعر المعتمد لتسعير الذهب محليًا، نحو 56.02 جنيه، مقابل 56.10 جنيه في البنوك.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر؟

يتأثر سعر الذهب في السوق المحلية بعاملين رئيسيين: سعر الأونصة عالميًا وتحركات الدولار، إضافة إلى معدلات العرض والطلب المحلية. وتختلف الأسعار المعلنة قليلًا من محل لآخر بحسب المصنعية والدمغة، 

أسعار الذهب البورصة العالمية أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب

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