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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي للمتوفى؟.. أمين الإفتاء يوضح

الاستغفار والتسبيح
الاستغفار والتسبيح
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمتوفى، مؤكدًا أن ذلك جائز، كما يجوز الدعاء للميت وطلب المغفرة له والتصدق عنه.

حكم الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي للمتوفى

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الدعاء والاستغفار للمتوفى من الأعمال التي يجوز للمسلم أن يقوم بها، سواء كان المتوفى زوجًا أو زوجة أو أي شخص آخر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم يجوز له أن يتصدق عن المتوفى، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء ويجزي عباده على أعمال الخير.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، موضحًا أن الحديث يبين فضل الدعاء للميت وأهمية الأعمال التي يستمر نفعها بعد الوفاة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الدعاء والاستغفار والتصدق عن المتوفى من أبواب البر والإحسان، التي يحرص المسلم من خلالها على نفع من رحلوا عن الدنيا، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

الدكتور محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم الاستغفار والتسبيح والصلاة حكم الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي للمتوفى

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