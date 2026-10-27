هبوط عالمي ومحلي| تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. والجرام يسجل 5413 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 27-10-2026، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وسط استمرار المخاوف التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، رغم الآمال المعقودة على الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدا، الأربعاء.

وعالميا، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4010.39 دولار للأوقية، ووصل الآن إلى 3993 دولارا للاوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% إلى 4023.57 دولار.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 27-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3993 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5413 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6315 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7217 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 50.640 ألف جنيه.

في سياق آخر، توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.